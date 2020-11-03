Пекин, 3 ноября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Китайская компания Hubei Haojing выставила на продажу шестиколёсный вседорожник, вмещающий в себя 23 пассажира. Объявление о продаже автомобиля размещено на сайте Alibaba.

Alibaba HJ ATV6

Шестиколёсный автобус называется HJ ATV6. Сама компания, выставившая его на продажу, специализируется на производстве автобусов.

Внешне новинка представляет собой автобус жёлтого цвета с открытым верхом, огромными колёсами и длинной закрытой кабиной для водителя. Клиренс 23-местного автобуса составляет чуть менее метра.

Под капотом вездехода находится 8,9-литровый дизельный силовой агрегат Cummins. Его максимальная производительность равна 260 «лошадей» (1550 Нм). Также в качестве альтернативы, машина может быть оборудована двумя мостами.

Цена базовой комплектации HJ ATV6 равна 110 тыс. долларов. Если найдётся покупатель, который решит приобрести 20 таких автобусов, то производитель готов предоставить ему скидку в 24 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что Южнокорейская компания KIA займётся разработкой военного вездехода all-terrain vehicles (ATV) нового поколения. Он будет построен на основе шасси вседорожника Mohave. Создание тестовой версии начнётся уже в 2020 году.

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