Москва, 3 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Для внесения раздора между Россией и Китаем США будут идти на самые изощрённые провокации, и правильно, что глава СВР Сергей Нарышкин говорит об этом публично, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 3 ноября.

Как сообщалось ранее, Нарышкин в интервью РИА Новости заявил, что российские спецслужбы «фиксируют, каким образом те или иные представители американской власти, Госдепа беседуют со своими партнёрами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше российско-китайское сотрудничество».

Положение стало меняться в начале 2000-х годов в связи, с одной стороны, ростом мощи самого Китая и его линией на усиление самостоятельности и, с другой, в связи с усилением агрессивности в подходах США к мировым делам, их ставкой на единоличный гегемонизм. Тем не менее до прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон старался действовать в отношении Китая по принципу «Китай нам не враг». При Трампе Китай перешёл в разряд врагов США.

В США не без оснований рассматривают Китай в качестве второго полюса современной мировой политики, но подходы к ведению дел с ним у республиканцев и демократов расходятся. Тем не менее и у тех, и у других есть ясное понимание, что тесные связи Китая и России укрепляют Китай, а значит, им следует противодействовать. Особенно американцев раздражает укрепляющаяся благодаря сотрудничеству с нашей страной энергетическая независимость КНР.

Одним словом, целенаправленная работа американских спецслужб против сотрудничества и взаимопонимания России и Китая объяснима и логична. И, конечно, для внесения раздора как между нами на двусторонней основе, так и в те организации, в которых Россия и Китай лидируют, США будут идти на самые изощрённые провокации. Думаю, что, к сожалению, достаточного понимания этого вопроса в российском обществе нет, поэтому правильно, что директор СВР это публично разбирает.

В связи с обсуждаемой темой хочу напомнить о качественном фильме «Спящие», выпущенном три года тому назад, в котором такого рода провокация показана очень наглядно. Как раз сейчас его пересматриваю и искренне рекомендую», — отметил Михаил Демурин.

«Попытки помешать российско-китайскому сотрудничеству предпринимаются властями США давно. Эта политика внесения раздора в отношения нашей страны с Китаем уходит корнями ещё в советский период. Вашингтон активно использовал те противоречия, которые возникли между Китаем и СССР при Хрущёве в результате его недальновидной политики. В 1970-е годы Китай почти полностью вошёл в орбиту американского влияния. США оказывали Китаю не только объёмную экономическую помощь, но и военно-политическую поддержку. В 1990-е годы Пекин объявил США стратегическим партнером КНР.