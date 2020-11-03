Барнаул, 3 ноября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, алтайский общественник и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие об очередном губернаторе с выявленным коронавирусом (глава Республики Алтай Олег Хорохордин дистанцировался по случаю положительного теста на SARS-CoV-2), посетовал на то, что главы регионов часто не соблюдают карантинные правила:

Altai-republic.ru Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на удаленке

Константин Емешин «Да просто шляются где попало. Традиционно заболевают ОРЗ, но при обнаружении вируса COVID-19 они формально обязаны выйти на изоляцию. Остается только желать им, чтобы болезнь протекала в легкой форме. Хотя, конечно, специфика развития коронавируса в отличии от прочих форм ОРЗ и гриппа — это ДВС-синдром, который приводит к заполнению альвеол сгустками, которые не видны на рентгене, но видны при КТ-обследованиях. Поэтому мало выявить вирус — надо следить, сколько процентов легкого поражено. Кроме этого, по моим наблюдениям за жильцами моего дома, у которых нашли вирус, сделали КТ, их состояние пока сложно оценить. К сожалению, пока здесь еще мало научных данных».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее двустороннюю коронавирусную пневмонию в барнаульском стационаре лечил губернатор соседнего Алтайского края Виктор Томенко. Позднее новая инфекция подтвердилась у ряда его заместителей, в том числе у министра здравоохранения Дмитрия Попова.

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Сегодня утром, 3 ноября, стало известно, что коронавирус подхватил губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин. Несмотря на то, что заболевание у него проходит бессимптомно, он, согласно рекомендациям, предпочёл самоизолироваться.