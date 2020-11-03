Москва, 3 ноября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Предложение депутата Госдумы о предоставлении второго высшего медицинского образования бесплатно всем желающим найдёт отклик у большинства граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Выбирая профессию в 16−18 лет молодые люди чаще всего не готовы сделать выбор на всю жизнь и принимают решение на основании совета, а иногда и под давлением родителей. В выборе профессии врача их может пугать сложность и увеличенные сроки обучения по сравнению с другими специальностями.

Во взрослом возрасте люди, делающие свой выбор осознано, могут столкнуться с ситуацией, при которой желание сменить профессию и стать медицинским работником у них есть, а финансовой возможности ввиду дорогостоящего обучения — нет.

В этой связи инициатива о предоставлении второго высшего медицинского образования бесплатно оценивается мною положительно.

В то же время, думаю, что абитуриентом в выборе профессии врача должно двигать нечто большее, чем наличие единственного варианта для получения бесплатного второго высшего образования.

Что касается преследуемой цели изменения законодательства — решение кадрового вопроса, кадровый голод связан в том числе с развитием частных клиник, где квалифицированный специалист может рассчитывать на заработную плату значительно выше той, которую ему готовы предложить в государственном учреждении.

Недостаточно предоставить возможность получения второго высшего медицинского образования бесплатно, необходимо создать для медиков благоприятные условия труда и предоставить высокую заработную плату во всех регионах России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести бесплатное второе высшее образование по медицинским специальностям для всех желающих сменить профессию.

Читайте также: Профессию врача считают престижной более половины жителей РФ