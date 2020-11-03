Узбекистан, 5 декабря, 2011, 11:19 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Узбекистана 5 декабря приняла постановление об амнистии в связи с 19-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в парламенте республики.

Подробности применения нынешнего акта амнистии пока не распространяются. Напомним, что предыдущее подобное постановление Сената было принято 28 августа 2010 года в связи с 19-летием провозглашения независимости страны. Тогда амнистия была применена по отношению к тем, чьи преступления не представляют опасности для общества. Прежде всего, были амнистированы женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 60 лет и иностранные граждане. Также были амнистированы инвалиды и страдающие тяжелыми заболеваниями, а также те, кто совершил преступление по неосторожности и осужден впервые.

Как уже сообщало ИА REGNUM, право принимать решение об амнистии передано сенату с началом деятельности двухпалатного парламента Узбекистана в 2005 году. Ранее это было исключительно прерогативой президента