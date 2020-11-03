Ярославль, 3 ноября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. ПАО «Славнефть-ЯНОС» победило в номинации «Лучший региональный проект в области экологического развития» II Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Славнефть-ЯНОС

Итоги конкурса были подведены 26 октября в Совете Федерации. Конкурс организован ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским экологическим обществом с целью содействия реализации национального проекта «Экология». В этом году на конкурс было подано 274 заявки в 24 номинациях.

«Славнефть-ЯНОС» представил на конкурс программу экологического развития на 2017−2020 годы. Результатом реализации программы стал выпуск экологически чистых нефтепродуктов и снижение воздействия производственных факторов на окружающую среду.

В частности, была построена установка утилизации сероводорода методом мокрого катализа, которая позволила увеличить мощности предприятия без ущерба для окружающей среды. Модернизирована установка компремирования факельных газов, на 45% снизилось потребление жидкого топлива на технологических установках.

Ещё одним важным направлением по охране природы стало снижение потребления и сброса воды. На заводе функционирует собственная станция приготовления питьевой воды. За последние два года благодаря оптимизации потребление воды уменьшено в два раза, а сброс стоков вод сокращен на 188 тысяч кубических метров в год.

В 2017—2019 годах «Славнефть-ЯНОС» в два раза сократило количество исторически накопленных нефтешламов и к 2024 году планирует полностью завершить их ликвидацию.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод активно участвует в ярославской городской комплексной целевой программе «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду». Благодаря предприятию поддерживается санитарно-защитная зона Южного промышленного узла Ярославля. Так за последние три года при участии ЯНОСа в защитной зоне посажено более 450 деревьев.