Барнаул, 3 ноября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5981 человек, +51 за последние сутки) и ОРВИ (8015 человека, + 578 за последние сутки).

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Не обошлось без девяти новых жертв коронавируса. Общее число погибших в Алтайском крае составляет уже 808 человек.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 19 892 человека, причём ровно 255 из них добавились за последние 24 часа. Тяжелобольных по прежнему насчитывается 550 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 178 пациентов (за последние сутки данные не изменились).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 512 (+9 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 16 720 человек (+181 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по-прежнему наблюдается существенный рост числа пациентов, больных внебольничной пневмонией и ОРВИ. От коронавируса лечатся несколько заместителей губернатора, в том числе министр здравоохранения Дмитрий Попов. На днях в Барнауле провели митинг с требованием его отставки: в регионе не хватает мест для лечения пациентов, катастрофически не хватает антибиотиков, врачи вынуждены работать на износ.