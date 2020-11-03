Москва, 3 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Последствия победы Дональда Трампа на выборах президента США для валютного и нефтяного рынка будут отличаются от последствий победы Джо Байдена, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Неизвестный игрок в Великобритании сделал ставку в 1 млн фунтов стерлингов на победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Ставка была сделана 29 октября в крупнейшем в мире онлайн-букмекере Betfair.

Если следующим президентом Соединенных Штатов станет кандидат от демократов, то поставивший на Байдена выиграет 540 тыс. фунтов стерлингов ($696,17 тыс.). Это третья по величине ставка и самая крупная политическая.

Betfair оценивает общую сумму ставок на президентские выборы в США на своей площадке в 400 млн фунтов стерлингов, это в два раза больше, чем было поставлено в 2016 году. В самих США принимать ставки на выборах запрещено постановлением Верховного суда от 2018 года.

Оддсмейкеры, специалисты, которые дают игрокам советы на основе изучения данных, оценивают шансы Байдена на победу в 65%, а Трампа — в 35%. Это немного лучшие шансы для Трампа, неделей ранее они оценивали его шансы как два к одному.

Победа Байдена, вероятно, будет негативна для рынка. Однако, учитывая ожидания по мягкой монетарной политике ФРС на неопределенный срок, падение котировок на американском рынке акций, которое мы оцениваем в 2−3%, стоит использовать для покупки акций.

Если победит Трамп, то все останется как есть, рынки отыграют уход риска повышения налогов. Вместе с тем инвесторы будут опасаться новой торговой войны США и Китая. Если вы американец или хотите рискнуть на их рынке акций, то, грубо говоря, следующие ставки: победа Джозефа Байдена будет позитивна для IT-компаний, производителей оборудования для 5G, производителей лекарств. Победа Дональда Трампа будет позитивна для нефтяников, металлургов и потребительского сектора.

Если победит Байден, то новые американские санкции могут затронуть российские ОФЗ. Нефть на фоне пандемии и смягчения санкций с Ирана, действительно, может уйти в пике.

Покрывать вечно бюджетный дефицит за счет резервов нельзя. Рост экспорта сельхозпродукции и золота принципиально ситуацию не меняет.

Так что российским гражданам стоит надеяться на победу Трампа, а если вы в этом уверены, можно еще и заработать, поставив свои деньги в мировом онлайн-казино», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в четырех ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине.

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