Петрозаводск, 4 ноября, 2020, 00:58 — ИА Регнум. Казённое учреждение «Управление капитального строительства Карелии» в рамках открытого конкурса выберет подрядчика на строительство производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске. Начальная стоимость контракта превышает 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Итоги тендера подведут 2 декабря 2020 года. Начальная цена «лота» — 1 332 177 725,95 рубля при авансе в 10%. При оплате работ будут задействованы средства из бюджетов РФ и Карелии.

Проект входит в программу социально-экономического развития Карелии, рассчитанную на 2020−2024 годы. В процессе проектирования было выделено три этапа. В рамках первого планируется строительство административно-бытового комплекса, включая центр обработки данных, складскую площадь, производственное здание для размещения цеха стройиндустрии и обработки камня, конгрессно-выставочный зал. В рамках второго этапа должны возвести производственное здание для цеха деревообрабатывающей индустрии и производства мебели. Третий же этап включает возведение цеха обрабатывающей индустрии и конвейерной сборки с блоком бытовых помещений. Срок строительства — 2021−2024 годы.

Напомним, ранее тот же госзаказчик объявил конкурс на проектирование и строительство туристического комплекса с рестораном и гостиницей археологического комплекса «Беломорские петроглифы». За эти работы готовы заплатить более 437 млн рублей.