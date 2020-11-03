Москва, 3 ноября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В России подготовлены все условия для запуска пилотных проектов по внедрению «цифровых двойников» документов, включая паспорт. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Council.gov.ru Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации

«Несмотря на всю критику в рамках введения цифровых пропусков, мы её фактически отработали. Когда вы предъявляете цифровой пропуск в период тех ограничений, которые были введены, и сотрудник правоохранительных органов имел возможность техническую подтвердить ваши права пребывать на улице… нам кажется, что и водительские удостоверения, и охотбилеты, и даже паспорт в какой-то части может быть перенесён», — заявил Шадаев.

«В виде цифровых двойников эти документы могут существовать в мобильном приложении, и могут использоваться мобильные приложения в девяти случаях из десяти — вместо того, чтобы доставать бумажные документы», — указал он.

При этом Россия уже является по многим «цифровым» направлениям лидером в мире. Например, по бесконтактным платежам с помощью телефона Россия первая по масштабу совершаемых транзакций.

«Наши граждане предпочитают многие вещи оплачивая телефоном уже, не доставая свою банковскую карту. Нам кажется, что по документам личного хранения такая же технология возможна», — подчеркнул министр.

В настоящее время уже согласовано с Минобрнауки, что все студенческие билеты и зачётки будут переведены в эту форму, а с Роспотребнадзором — все санитарные книжки.

«У человека будет одно приложение, где будут храниться все цифровые двойники всех документов, которые будут легитимны. Фактически, предъявляя это сотруднику ГИБДД вместо физического носителя вашего удостоверения, это будет абсолютно легально. Мы договорились об этом на прошлой неделе, практически все вопросы, разногласия сняли с нашими коллегами, с МВД. Мы как никогда близки к запуску этого процесса», — отметил Шадаев.

«Рабочий срок — чтобы в пилотной зоне в Москве уже в декабре следующего года мы обеспечили возможность использования этой технологии», — добавил он.