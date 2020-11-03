Норильск, Красноярский край, 3 ноября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали о результатах замеров в месте разлива нефтепродуктов в Норильске.

Morspas.com Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске

Как сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе министерства, подведены итоги мониторинга качества природных компонентов в месте разлива.

Специалисты министерства и краевого Центра мониторинга качества окружающей среды отбирали пробы компонентов окружающей среды с 3 июня по 30 сентября 2020 года. Анализ проб проводили в стационарной лаборатории Центра мониторинга. Почва исследовалась на двух глубинах (0−5 см и 5−20 см), грунты водных объектов — на глубине 0−20 см. Также исследовались поверхностные воды. Всего специалисты отобрали 280 проб поверхностных вод в семи точках и 448 проб почвы и грунта водных объектов в шести точках. Места отборов расположены в зоне воздействия аварийного разлива нефтепродуктов, в том числе в южной части озера Пясино.

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В поверхностных водах по результатам мониторинга было зафиксировано 66 случаев высокого и 122 случая экстремально высокого загрязнения по семи загрязняющим веществам. В грунтах водных объектов и в почве зафиксировано многократное превышение по нефтепродуктам, тяжёлым металлам.

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"Авария на ТЭЦ усугубила и без того непростую экологическую ситуацию на территории», — отметила замминистра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») произошла утечка нефтепродуктов. Разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Была объявлена ЧС федерального характера.