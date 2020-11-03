Киев, 3 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть, а на его место поставят мэра Киева Виталия Кличко. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 3 ноября в своём видеообращении на сервисе YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, заговор против президента Украины якобы возглавляет бывший президент страны Пётр Порошенко, в нём также принимает участие всё ближайшее окружение политика.

«В заговор пытаются вовлечь Виталия Кличко… Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность», — рассказал бывший депутат.

Если Кличко станет президентом, то Порошенко — премьер-министром с расширенными полномочиями, добавил Жвания.

По его словам, решение о подготовке госпереворота было принято после местных выборов, на которых партия «Европейская солидарность» Порошенко взяла власть в нескольких областях на Западе Украины.

Жвания рассказал, что Порошенко верит в победу Джо Байдена на президентских выборах в США и планирует начать госпереворот вскоре после их завершения.

«Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель — расшатать ситуацию в стране, сделать её неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку», — заявил бывший политик.

Жвания также добавил, что определённые обещания были даны спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову — вокруг него якобы будут собраны остатки партии «Слуга народа». Кроме того, экс-депутат пообещал назвать фамилии «потенциальных предателей» из офиса президента, которые вели разговоры с окружением Порошенко об отставке Зеленского.

«Владимир Александрович Зеленский, я обращаюсь к вам. Вы — плохой, слабый президент, но вы законный президент… Я прошу вас защитить страну», — подытожил Жвания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Давид Жвания обвинил Порошенко в продаже украинских боеприпасов за границу. По его словам, пожары на украинских военных складах были организованы по приказу бывшего президента Украины, чтобы скрыть недостачу.