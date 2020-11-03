Петрозаводск, 3 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Карелии объявило открытый конкурс на проектно-изыскательские работы и строительство туристического визит-центра с гостиницей и рестораном археологического комплекса «Беломорские петроглифы». Начальная цена тендера превышает 437 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Semenov.m7 Беломорские петроглифы

Максимальная цена контракта — 437 379 902 рубля. Предусмотрен также аванс в размере 10%, размер обеспечения заявки — 4 373 799,02 рубля. Финансировать стройку планируется из средств бюджета региона и федеральной казны.

Срок строительства определён до 2023 года. Предполагается возведение зала с экспозицией музея, зоны для торговли сувенирной продукции, гостиницы на 40 мест, блока административно-хозяйственных помещений и ресторана на 150 посадочных мест.

Объект планируется разместить на лесном равнинном участке перед протокой Кислый Пудас на территории участка общей площадью более 161 тыс. кв. м и частично на участке площадью 51 тыс. кв. м.

Напомним, ранее правительство РФ запросило у Госдумы финансирование на продолжение программы развития Карелии, которая рассчитана до 2024 года. В рамках программы, в частности, предполагается добиться придания петроглифам Карелии статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Объекты в составе комплекса «Беломорские петроглифы» также проектируются в рамках данной программы социального-экономического развития региона.