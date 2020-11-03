Белград, 3 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 3 ноября в своём профиле в социальной сети выразил соболезнования по поводу терактов в Вене.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Я глубоко потрясен ужасными террористическими актами в Вене. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв и гражданам Австрии. Будьте уверены, дорогие друзья Александр Ван дер Белен и Себастьян Курц, что Сербия всегда готова поддержать вашу страну в такие трагические моменты», — написал Вучич.

Напомним, что в Вене вечером 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом синагогой. Погиб один человек, несколько пострадали, в том числе полицейский. Полиция ликвидировала одного из стрелков.