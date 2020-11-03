Киев, 3 ноября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. На Украине сейчас имеет место классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп, заявил в своем комментарии 3 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По мнению Ермака, ситуация сложная и требует жестких и командных решений от власти.

«Впрочем, подобные кризисы — основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия… Президент Владимир Зеленский занял крайне выразительную и сильную позицию, и в очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине», — подчеркнул чиновник.

Ермак отметил, что Украина никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам.

«Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции», — подчеркнул глава офиса президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 3 ноября, Верховная рада Украины может рассмотреть президентский законопроект о роспуске нынешнего состава Конституционного суда.

Накануне вечером Зеленский на встрече с парламентской фракцией «Слуга народа» заявил, что ожидает поддержки решения о прекращении полномочий действующего состава суда, в противном случае он воспринимает это, как защиту судей КС и готов говорить о роспуске нынешнего состава парламента.