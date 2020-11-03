Москва, 3 ноября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В правительстве России прорабатывают решение доступности интернета на северных территориях России. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Council.gov.ru Максут Шадаев

«Для того чтобы обеспечить доступность интернета на северных наших территориях вдоль Арктического побережья, на Северном морском пути, Минцифры прорабатывает возможность запуска четырёх космических аппаратов, именно которые обеспечивают доступный, дешёвый спутниковый интернет как раз вдоль северных территорий», — заявил Шадаев.

По его словам, удалённые населённые пункты постепенно подключаются по отдельной программе, которая финансируется за счёт специальных отчислений операторов связи — 1−2% оборота компаний поступают в специальный фонд.