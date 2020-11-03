Москва, 3 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 90 машин. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Эмблема Mersedes-Benz

Под отзыв попали машины Mercedes-Benz C-Класса (тип 205), изготовленные в период с апреля по июль 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие регулировки фар спецификации», — говорится в сообщении.

На автомобилях, которые попали под отзыв, будет проверена регулировка оптики. При необходимости она будет откорректирована. Все необходимые работы в дилерских центрах будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее компания Mercedes отозвала в России 92 автомобиля Mercedes-Benz A-Класс (тип 177), B-Класс (тип 247) м CLA (тип 118), собранные в период с октября по декабрь прошлого года. Причиной отзыва стала возможная неисправность подводящего маслопровода турбокомпрессора.

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