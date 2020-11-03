Ярославль, 3 ноября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Ярославской области ещё три человека умерли от COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Умерли 3 женщины 1939, 1948 и 1950 года рождения. Общее число умерших за время пандемии составило уже 65 человек. Выявлен 131 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом — чуть меньше, чем сутками ранее.

Продолжается рост числа госпитализированных пациентов. По данным регионального штаба на 3 ноября всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1596 человек. За сутки выздоровели 128 жителей региона.