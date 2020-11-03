Москва, 3 ноября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Законопроект о геномной регистрации правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Биометрия

Инициативой определяется, что геномная информация является биометрическими персональными данными, поскольку представляет собой сведения, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность.

Законопроект расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Под нее подпадают лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, а также лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.

Экспертные подразделения Следственного комитета России наделяются полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации.

В случае принятия соответствующего федерального закона массив базы только за 2021—2023 годы может увеличиться до 5,2 млн объектов учета, указали в правительстве РФ.