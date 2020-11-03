Москва, 3 ноября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В условиях внешнего давления Россия и Китай должны развивать свои партнёрские отношения. Об этом 3 ноября заявил генерал-майор в отставке, военный атташе посольства КНР в России Ван Хайюнь на онлайн-конференции клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rosgvard.ru Российские и китайские силовики

«Мы предложили такую идею — новый евразийский мультикультурализм, это отвечает требованию эпохи и реальности сегодняшних отношений», — сказал Хайюнь.

По его словам, евразийский многосторонний подход отражает китайскую инициативу «Один пояс — один путь».

«В условиях гегемонии глобализации Китай и Россия должны стать партнёрами в условиях, когда нас рассматривают как стратегических противников, когда нас окружают различными блоками», — заявил Хайюнь.

Такой подход станет двигателем нашего стратегического партнёрства и взаимодействия, уверен военный атташе Китая.

«Между нами высокое стратегическое доверие и высокие стратегические ценности в этих отношениях. В новой эпохе мы должны стать лидирующей силой», — подчеркнул Хайюнь.