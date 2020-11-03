Москва, 3 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предостерегла от тотальной маркировки — эксперименты тут недопустимы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

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Совфед продолжит мониторинг ситуации с лекарствами в регионах.

«Прошу вас быть на связи с субъектами РФ и оперативно информировать, дефицит каких лекарств в регионах наблюдается, по каким причинам, — с тем чтобы мы стабилизировали ситуацию», — обратилась Матвиенко к сенаторам.

Она также проинформировала о разговоре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Я также обратилась к Мишустину с тем, что надо концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки. В целом эта идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в такую обязательную для всего и вся. Если мы начнем каждую таблетку маркировать, то это большие накладные расходы для бизнеса, это удорожание цены для наших граждан. Там, где это нужно, это надо делать, но главное, чтобы это не стало идеей фикс — все и вся. Там, где этого нет, нет необходимости, нет фальсификата, контрафакта, смысла маркировки нет», — заявила спикер Совфеда.

Опубликовано постановление правительства РФ о приостановке обязательной маркировки и переходе на уведомительный характер.

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