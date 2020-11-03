Хабаровск, 3 ноября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края направят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение о защите прав дальневосточников на качественное обслуживание пассажиров на авиарейсах в федеральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Владивостока

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Депутаты напоминают, что в июле 2020 года «Аэрофлот» представил концепцию новой стратегии развития до 2028 года, в которой предусматривалось увеличение пассажиропотока с 60,7 млн человек до 130 млн человек в год и увеличение почти в шесть раз количества пассажиров, перевозимых лоукостером «Победа». В частности, с 10,3 млн человек в 2019 году до 55−65 млн человек к 2027−2028 годам.

При этом авиакомпания «Россия» вместо «Аэрофлота» займётся социальным направлением, в том числе с «плоскими тарифами». Ей будут переданы все авиалайнеры ПАО «Аэрофлот» российского производства, авиапарк авиакомпании «Россия» составит 250 самолётов, из которых 235 — отечественного производства.

По мнению депутатов, уход ПАО «Аэрофлот» с рынка внутрироссийских авиационных перевозок на премиальный сегмент рынка международных авиаперевозок может привести к снижению класса обслуживания пассажиров на внутренних рейсах, а следовательно — к снижению качества авиаперевозок.

Акцентируется, что 26 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ №427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», в котором ставятся задачи по прекращению миграционного оттока населения и превышению среднероссийских показателей качества жизни населения.

«Для дальневосточников вопрос качества обслуживания в длительных перелётах является социально чувствительным — перелёт в центральные города России длится много часов. Можно сказать, что класс обслуживания пассажиров — это класс уровня жизни в регионе. А потому уход «Аэрофлота» с Дальнего Востока — это признак негативный. Мы обратились к Михаилу Мишустину с просьбой не допустить снижения качества обслуживания пассажиров на авиарейсах в Дальневосточный федеральный округ», — пояснили инициаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение временно отказаться от услуг «Аэрофлота». Летать из островного региона в Москву с 5 ноября будет только авиакомпания «Россия».