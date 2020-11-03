Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. С 3 ноября 2020 года в Главном музейном комплексе и Главном штабе Государственного Эрмитажа меняются режим работы и схемы приёма посетителей. С началом зимнего периода и сокращением светового дня музей будет открываться и закрываться по новому расписанию. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадная лестница Зимнего Дворца

Так, с началом зимнего периода и сокращением светового дня музей будет открываться на час раньше — первый сеанс посещения начнётся в 11:00. Время закрытия музея также изменится, однако по средам, пятницам и субботам часы работы музея будут продлены.

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Главный музейный комплекс и Главный штаб можно посетить по вторникам, четвергам и воскресеньям с 11:00 до 19:00, по средам, пятницам и субботам с 11:00 до 20:00. Сеансы: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00. По средам, пятницам и субботам — дополнительные вечерние сеансы в 17:30 и 18:00.

Также изменится время начала сеансов для индивидуальных посетителей и обзорных экскурсий по Главному штабу, Главному музейному комплексу и временной выставке «Чжан Хуань. В пепле истории».

Обзорные экскурсии по Главному штабу проходят со вторника по воскресенье, по сеансам: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00. Начиная с 3 ноября самостоятельно посетить выставку «Чжан Хуань. В пепле истории» по отдельным билетам можно ежедневно, кроме понедельника, по сеансам, организованным в 10:00 и 10:30. Экскурсии с возможностью последующего самостоятельного осмотра экспозиций Главного музейного комплекса, входящих в Маршрут № 1 «Вход с Иорданской лестницы», будут проходить с 3 по 12 ноября по сеансам по четвергам и воскресеньям — в 16:15, 17:00; по средам, пятницам и субботам — в 16:15, 17:15 и 18:00.

Посетить с экскурсиями Особые кладовые Галереи драгоценностей — Золотую и Бриллиантовую можно будет также по новому расписанию. Так, Бриллиантовую кладовую с 3 по 15 ноября можно посетить со вторника по воскресенье по сеансам: 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 16:15, 16:45. Дополнительные вечерние сеансы по средам, пятницам и субботам в 17:15 и 17:45. А Золотую кладовую со вторника по воскресенье: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00. По средам, пятницам и субботам доступны также дополнительные вечерние сеансы в 17:30 и 18:00.

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой мы рекомендуем приобретать билеты в музей заранее и онлайн на специальном сайте tickets.hermitagemuseum.org. Но для удобства посетителей с 3 ноября в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба можно будет приобрести билеты за полчаса до начала следующего сеанса», — пояснили в музее.

Напоминаем, что вход на территорию музейных комплексов допускается только при наличии средств индивидуальной защиты. Находясь на экспозиции или при ожидании у касс, необходимо соблюдать дистанции между людьми. Продолжительность сеансов — два часа.