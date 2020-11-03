Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Известный памятник Петру I на территории Петропавловской крепости в Петербурге останется на своём месте. Так комитет по культуре Санкт-Петербурга прокомментировал предложение депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Марченко избавиться от монумента, который со времени своей установки вызывал споры.

Тара-Амингу Памятник Петру I в Петропавловской крепости

Марченко написал запрос на имя губернатора Александра Беглова, где попросил демонтировать памятник авторства Михаила Шемякина. Причем парламентарий сослался на мнение искусствоведа Веры Смирновой, которая называла скульптуру «карикатурой на великого человека» из-за диспропорции тела — маленькой головы и длинного туловища.

В Центре имени Шемякина в ответ отметили, что скульптор при создании монумента использовал прижизненную маску императора, так что это «не карикатура, это реальные черты лица».

«Единственное, что он несколько увеличил пропорции самого тела, следуя каноническим модернистским традициям XX века», — цитирует представителей Центра «Петербургский дневник». Напомним, памятник был установлен летом 1991 года.

Комитет по культуре Смольного тоже с недоумением отнесся к предложению снести монумент, указав, что он «стал неотъемлемой частью ансамбля Петропавловской крепости и пользуется большой популярностью у посетителей музея».

Как указывает ТАСС, в Смольном подчеркнули отсутствие оснований для демонтажа: памятник находится на балансе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, и его экспонирование соответствует требованиям законодательства.