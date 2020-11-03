Томск, 3 ноября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В пригороде Томска в Северном парке готовится к открытию первый частный респираторный госпиталь.

Norbert Kaiser В госпитале

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Как сообщила на своей странице в инстаграме депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина, первых пациентов госпиталь сможет принять «через пару недель», то есть в середине ноября.

«Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведётся работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов», — пишет парламентарий.

Госпиталь рассчитан на 87 мест. По сообщениям местных СМИ, лечение пациентов будет оплачиваться из регионального фонда ОМС.

Отметим, новое здание в Северном парке строилось медицинским объединением «Здоровье» под медицинский центр.

«Открытие многопрофильной поликлиники откладывается, сейчас главная задача помочь региону и томичам в борьбе с эпидемией», — подчеркнула в инстаграме депутат и владелец компании Соломатина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в Томской области было выявлено 12 756 носителей коронавируса.