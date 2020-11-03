Токио, 3 ноября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan намерен отказаться от реализации машин с ДВС (двигатель внутреннего сгорания) в Китае к 2025 году. Об этом сообщает агентство Nikkei.

(сс) Steve Talas Эмблема Nissan

За пять неполных лет автопроизводитель планирует выпустить на китайский рынок девять новых машин с электрическими и гибридными двигателями. Такой шаг, по сведениям журналистов агентства, является вынужденной мерой в связи с тем, что по новой стратегии китайских властей все реализуемые в стране машины к 2035 году должны отвечать более жёстким эконормам.

Каких-либо подробностей о будущих электрокарах японской компании пока нет. На данный момент компания продаёт на родине один единственный электрокар — хэтчбек Leaf с запасом хода до 270 км.

Другой электрокар — кроссовер Ariya появится на рынке не ранее следующего года. Он будет предложен покупателям в трёх вариациях: моноприводной с 220-сильным мотором и полноприводных с мотором мощностью 400 л. с. и запасом хода на 500 км.

Напомним, в сентябре текущего года российские автолюбители приобрели 5623 автомобиля компании Nissan. Это на 24% меньше, чем год назад.

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