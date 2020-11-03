Москва, 4 ноября, 2020, 00:16 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от департамента культурного наследия Москвы к ФГУП «Экспериментально-опытный завод «Элион» Московского госинститута электроники и математики технического университета. Компания, чьи данные идентичны данным ответчика, была ликвидирована четыре года назад. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Иск от департамента подан 30 октября 2020 года. Сумма требований — 15 077 679,14 рубля. Третьим лицом в спор приглашён департамент городского имущества. Подробности дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ФГУП с таким названием и адресом, как у ответчика, работал с января 1995 года. 28 декабря 2016 года в реестр была внесена запись о прекращении «деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ». Учредителем госпредприятия было Министерство образования РФ. Главой ликвидационной комиссии выступил Сергей Митрофанов.

Напомним, Рособразование РФ приняло решение о ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в его ведении, ещё в 2006 году. «Элион» также попал в список на ликвидацию, как и ещё 31 госпредприятие.