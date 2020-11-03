Горно-Алтайск, 3 ноября, 2020, 08:25 — ИА Регнум. Коронавирус не обошёл стороной главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Как он сообщил на своей странице в инстаграм, заражение было выявлено при плановом тестировании.

Kremlin.ru Олег Хорохордин

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"Заболевание проходит бессимптомно, состояние — удовлетворительное. Но в ближайшее время буду работать дистанционно», — отметил он.

При этом правительство республики, все министерства и ведомства продолжат работать в плановом режиме. В заключении глава призвал местных жителей соблюдать все санитарные требования, по возможности минимизировав контакты и поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по ситуации на 2 ноября подтверждено 7940 случаев заражения коронавирусом. Из них 5395 человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением. Под медицинским наблюдением остаётся 1091 пациент.

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