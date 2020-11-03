Сургут, Югра, 3 ноября, 2020, 03:37 — ИА Регнум. Производство по делу о банкротстве кредитного кооператива «Югра», которое было возбуждено по инициативе Центробанка России в лице его отделения по Тюменской области, прекращено. Ранее регулятор требовал введения наблюдения за потребительским кооперативом, но до рассмотрения вопроса по существу в дело «поступило ходатайство о прекращении производства», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Заявитель не сообщал о причинах отзыва иска, поданного в конце июня 2020 года, но уже после подачи претензий, а именно 20 августа 2020 года, было принято решение о ликвидации кооператива. Такое решение приняли уполномоченные на это представители юрлица.

Напомним, кооператив был создан в мае 2018 года в Сургуте. Главой правления указан Василий Нюренберг, а учредители в ЕГРЮЛ не фигурируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2020 год регулятор обратился с десятком банкротных исков к разным кооперативам в России.