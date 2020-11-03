Налоговая служба банкротит 85-летний завод в Подмосковье?
Ногинск, Московская область, 3 ноября, 2020, 03:24 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области от налогового органа поступил банкротный иск. Ответчиком по делу выступает АО «Ногинский завод резинотехнических изделий». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
Претензии инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ногинску Московской области поступили в суд 2 ноября 2020 года. Подробности спора не сообщаются и дата задолженности пока неизвестна.
По адресу ответчика находится старейшее предприятие Ногинска, отсчитывающее историю с 1935 года.
В начале января 2020 года схожий иск о несостоятельности к заводу подавала та же инспекция ФНС. В августе исковое заявление судья вернул заявителю, так как в материалы дела были поданы документы, подтверждающие полное погашение долга.
По данным ЕГРЮЛ, завод в действующей организационно-правовой форме учреждён в 1998 году. Он был поставщиком почти по 30 госконтрактам.