Ногинск, Московская область, 3 ноября, 2020, 03:24 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области от налогового органа поступил банкротный иск. Ответчиком по делу выступает АО «Ногинский завод резинотехнических изделий». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Sandrinho АО «Ногинский завод резинотехнических изделий»

Претензии инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ногинску Московской области поступили в суд 2 ноября 2020 года. Подробности спора не сообщаются и дата задолженности пока неизвестна.

По адресу ответчика находится старейшее предприятие Ногинска, отсчитывающее историю с 1935 года.

В начале января 2020 года схожий иск о несостоятельности к заводу подавала та же инспекция ФНС. В августе исковое заявление судья вернул заявителю, так как в материалы дела были поданы документы, подтверждающие полное погашение долга.

«Основанием для обращения в суд послужило наличие непогашенной АО «Ногинский завод резинотехнических изделий» в течение более трёх месяцев задолженности по обязательным платежам в размере 741 564 руб. 02 копеек», — отмечалось в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, завод в действующей организационно-правовой форме учреждён в 1998 году. Он был поставщиком почти по 30 госконтрактам.