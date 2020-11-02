Вашингтон, 3 ноября, 2020, 01:45 — ИА Регнум. По мере того, как президентская гонка в США подходит к концу, кандидаты Дональд Трамп и Джозеф Байден, похоже, решили пробежать спринт, — Трамп посетит запланированные встречи с избирателями сразу в четырех штатах, а Байден сосредоточился на Пенсильвании и Огайо. Однако, как отмечает корреспондент SVT в США Карина Бергфельдт, сейчас «американцы ожидают хаоса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дебаты

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Опросы общественного мнения продолжают указывать на национальное лидерство Байдена. Однако они также показывают, что в некоторых ключевых штатах отрыв демократа от Трампа незначительный.

«В Пенсильвании уже говорят, что больше всего выиграют юристы. Штабы Байдена и Трампа уже наняли большое количество юристов, которые готовятся задавать вопросы и ссориться по поводу итогов волеизъявления в ключевых штатах», — отмечает Бергфельдт.