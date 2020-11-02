Джакарта, 3 ноября, 2020, 00:37 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Эпицентр землетрясения располагался в 244 километрах к востоку от города Амахаи. Очаг залегал на глубине 8,75 километра. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября землетрясение магнитудой 4 произошло в индонезийском городе Бандунга. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 5 километров. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.