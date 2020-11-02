Лондон, 2 ноября, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в конце торговой сессии 2 ноября, марка Brent вернулась к отметкам выше $39 за баррель.

Erik Mclean Баррель нефти

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подорожали на $1,37 (3,61%), до $39,31 за баррель. Диапазон Brent составил $35,76 — $39,34 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI выросли в цене на $1,33 (3,72%), до $37,12 за баррель. Диапазон WTI — от $33,65 до $37,13 за баррель.

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