Майами, США, 2 ноября, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Третья категория присвоена урагану «Эта», сформировавшемуся в Карибском море, сообщили 2 ноября в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.

skeeze Ураган

По шкале Саффира-Симпсона «Эта» получил категорию 3: максимальная скорость ветра достигает 54,1 м/с (порывы).

Ураган приблизился на 170 км к побережью города Пуэрто-Кабесас (Никарагуа). Скорость его передвижения на запад составляет 15 км/ч.

«Эта» продолжает усиливаться. Есть риск возникновения шторма, наводнений и оползней в Центральной Америке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 2 ноября стало известно, что в ближайшие сутки «Эта» доберётся до Никарагуа.