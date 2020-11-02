Минск, 2 ноября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. «Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения», — заявил 2 ноября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Лукашенко отметил, что сам «из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти», и «за разные точки зрения и инакомыслие, однако «категорически против, когда нарушается закон». В этом контексте он заявил, что выступающие против его бессменного правления сограждане, которые называют себя мирными, выходят на несогласованные — то есть незаконные демонстрации.

«Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее — там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?, — сказал Лукашенко во время встречи с православным иерархом. — Если вы хотите подискутировать: студенты в вузах собрались и обсудили. Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте — за это мы вам деньги дадим. Мы же видим это».

«Поэтому я не против инакомыслия. Наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии. А сколько их, и сосчитать трудно», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о терпимости к инакомыслию, однако его дела свидетельствовали об обратном. Так, в 2016 году с его санкции было сфабриковано уголовное дело в отношении трёх белорусских публицистов — авторов ИА REGNUMДмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. За инакомыслие, в частности — за критику русофобии и проводимой властями политики «белорусизации» они были обвинены в «экстремизме», отправлены в следственный изолятор на 14 месяцев и в 2018 году получили по пять лет лишения свободы.

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Напомним, репрессивную практику властей тогда поддержал предшественник Вениамина — патриарший экзарх Павел, недавно внезапно уехавший в Россию. Белорусский экзархат РПЦ (Белорусская Православная церковь) всегда проявлял лояльность к Лукашенко — даже тогда, когда он публично заявлял о необходимости реформирования православия.

Отметим, белорусские правозащитники включили в списки политзаключённых более сотни граждан, подвергшихся уголовному и административному процессу за свои взгляды и убеждения. Власти Белоруссии отрицают наличие политзаключённых и узников совести, называя брошенных за решётку преступниками и уголовниками.

Совет ООН по правам человека назначил специального докладчика по Белоруссии. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя 18 сентября «обсуждение срочной резолюции по Белоруссии в так называемом Совете по правам человека» заявил, что эта резолюция «абсолютно надуманная». Он подчеркнул: «Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Белоруссии, потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Белоруссии, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее, и тому подобное. Это однозначно можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства».

Макей обвинил во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии не только ООН, но и ОБСЕ, которая инициировала Московский механизм в отношении официального Минска. Макей при этом отметил: «Механизм предусматривает образование некой экспертной группы и направление ее в Белоруссию для изучения ситуации, связанной с правами человека. Правительство Белоруссии абсолютно не намерено участвовать в реализации этого механизма, и мы категорически не приемлем подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами. Которые непонятно что из себя представляют».

Недавно из СИЗО КГБ стали выходить политзаключённые из числа членов оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии». В их числе — предприниматели, юристы и другие диссиденты, бездоказательно обвинённые в организации «массовых беспорядков» — уличных акций протеста, на которые граждане Белоруссии имеют право в соответствии с Конституцией Белоруссии и её международными обязательствами.