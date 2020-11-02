Москва, 2 ноября, 2020, 21:26 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 28 октября в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия начаты общественное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза проекта указа президента РФ «О мерах по обеспечению информационной безопасности в экономической сфере при использовании программного обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры».

Иван Шилов ИА REGNUM

Разработчиком проекта нормативного документа является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Проект подготовлен во исполнение поручения президента Российской Федерации ‎от 2 июля 2019 года №Пр-1180 в целях обеспечения технологической независимости критической информационной инфраструктуры (далее — КИИ). Документом предусматривается наделение правительства РФ полномочиями по утверждению требований к программному обеспечению и оборудованию, используемому на объектах критической информационной инфраструктуры, и порядка перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования.

В пояснительной записке говорится:

«В целях обеспечения технологической независимости проектом указа предусматривается обязанность субъекта КИИ по приоритетному использованию российских аналогов иностранного программного обеспечения и (или) оборудования в случае, если они позволяют по своим техническим характеристикам в полной мере достичь определенных законодательством целей и задач субъекта КИИ».

Указ состоит из двух пунктов. В первом пункте перед правительством РФ ставится задача утвердить требования к программному обеспечению и оборудованию, используемому на объектах критической информационной инфраструктуры, и порядок перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования со сроком исполнения до 1 сентября 2020 года (именно так!).

Второй пункт предусматривает переход субъектами КИИ на преимущественное использование российского программного обеспечения до 1 января 2024 года, а на преимущественное использование российского оборудования — до 1 января 2025 года.

Напомним, что аналогичный проект Указа уже был представлен в мае 2020 года. В нём предлагалось осуществить переход на российское программное обеспечение и оборудование до 2021 и 2022 года соответственно.

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 26 ноября 2020 года.

В обсуждении нормативного акта могут принять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.