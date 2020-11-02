Киев, 2 ноября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко считает, что президент страны Владимир Зеленский в своих комментариях относительно ситуации в КСУ уже «наговорил себе на 150 лет тюрьмы».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил 2 ноября в комментарии УНИАН.

По мнению Слиденко, если в парламенте найдется 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, дальше будет «распад Украины и война».

«Потому что кроме тех 226 депутатов, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд — здание суда — то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — сказал судья.

Он считает, что своими заявлениями президент Зеленский по сути призывает депутатов к свержению государственного строя, на фоне заявлений, что это Конституционный суд посягал на государственный строй.

«Чем посягал? Что Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», — сказал Слиденко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский в обращении к фракции «Слуга народа» заявил, что если не остановить хаос, который «творит за деньги Конституционный суд», на Украине произойдет «противостояние на улицах».

«Последнее решение Конституционного суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов — прямой и быстрый путь к кровопролитию… Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность», — подчеркнул президент.

30 октября судья Слиденко заявил, что на него давили из офиса президента, после чего он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели, так что судья продолжает выполнять свои обязанности.