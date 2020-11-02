Москва, 2 ноября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Специалисты по искусственному интеллекту останутся на ближайшую пятилетку самой востребованной в России профессией, пишет 2 ноября газета «Известия».

Репин Илья. Бурлаки на Волге. 1872-1873

Ссылаясь на доклад «‎Будущее рынка труда», представленный ВЭФ, издание уточняет, что на втором и третьем месте среди профессий, наиболее интересных российским работодателям, находятся специалисты по машинному обучению и аналитики данных.

На четвёртом месте — эксперты по Big Data, на пятом — разработчики программного обеспечения, на шестом — специалисты по оптовой торговле, на седьмом — специалисты оптимизации бизнес-процессов.

Восьмое место принадлежит интернет-маркетологам, девятое — администраторам баз данных, десятое — менеджеры по продаже бизнес-услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе ВЭФ сказано, что из-за автоматизации через пять лет может быть потеряно до 85 млн рабочих мест, но потребуются специалисты, владеющие новыми профессиями.