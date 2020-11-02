Киев, 2 ноября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сегодня, 2 ноября, внезапно посетил Конституционный суд Украины (КСУ) и высказал ряд соображений главе суда Александру Тупицкому.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

Об этом сам Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов страны.

Глава фракции «СН» отметил, что приехал в КС, когда узнал, что суд сегодня проводит заседание по рассмотрению дела о конституционности запуска рынка земли. Арахамия отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о его инициативе, «и вообще никто не знал».

«Мы имели содержательный диалог с главой КСУ относительно того конституционного кризиса, который сейчас происходит… По земле процесс продолжается уже несколько месяцев, и еще будет ряд заседаний. Я попросил его, если это возможно, делать все максимально в открытом режиме — для того, чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются при рассмотрении вопроса», — сказал Арахамия.

Вместе с тем соратник Зеленского выразил недоумение, что Конституционный суд вдруг заработал в «супертурборежиме».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня некоторые политики сообщили, что Конституционный суд Украины в ближайшее время огласит решение, которое фактически уничтожит рынок земли и потянет за собой проведение всеукраинского референдума по этому вопросу. После решения суда оппозиционные к Зеленскому политики попытаются организовать референдум по земле и фактически представят его как референдум о недоверии президенту.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава Конституционного суда.