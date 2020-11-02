Курган, 2 ноября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Из бюджета Курганской области на борьбу с коронавирусной инфекции выделяются дополнительно десятки миллионов рублей. Об этом 2 ноября сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём Instagram-аккаунте.

Павел Соболев ИА REGNUM В инфекционной больнице

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На финансирование стационарного кислорода в медицинских учреждениях, работающих с ковидными пациентами, будет направлено дополнительно 27,8 млн рублей, на приобретение двух компьютерных томографов — 52 млн рублей.

Кроме того, дополнительно закупаются средства индивидуальной защиты для медиков на 17 млн рублей, на прочее оборудование — 9,5 млн рублей.

Более 31 млн рублей будет направлено из курганской казны на приобретение новых дорогостоящих препаратов для жителей области, получающих лечение на дому. По словам главы региона, порядка 7 тысяч рублей на человека.

«Медики уже получают эти препараты бесплатно, сейчас лекарства будут выписываться жителям области, заболевшим коронавирусом, по назначению врача. Наши медики, работающие с людьми, инфицированными коронавирусом, продолжают получать стимулирующие выплаты», — отметил глава региона.

Данный пост Вадима Шумкова стал поводом для очередного витка жалоб курганцев.

«Лежу дома с подтверждённым ковидом и температурой. Лечения нет, скорая не приезжает с четверга, на КТ не попасть», — пишет комментатор @hallobitches, и её поддержали другие подписчики на аккаунт губернатора.

Люди сетуют, что в аптеках нет лекарств, которые выписывают врачи для лечения COVID-19 на дому. Результаты анализов на коронавирус приходится ждать неделями. На повторный анализ больных с COVID-19 отправляют в поликлинику, в порядке живой очереди.