Ереван, 2 ноября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского премьер-министра Георгия Гахарию с победой его партии на субботних парламентских выборах, сообщает 2 ноября администрация кабмина Грузии.

Пресс-служба Администрации Правительства Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Напомним, правящей партией, к которой относится и Гахария, является в Тбилиси партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахарию с победой правящей партии на парламентских выборах и пожелал успехов. Между Николом Пашиняном и Георгием Гахарией состоялся телефонный разговор. Стороны подчеркнули дружественные и добрососедские отношения между странами», — указано в сообщении грузинского кабмина.

Как сообщало ИА REGNUM, с первых дней обострения вооруженного конфликта в Карабахе Грузия закрыла своё воздушное пространство для самолётов Армении, перекрыв пути поставок вооружений, закупаемых Ереваном за границей.