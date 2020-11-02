Салехард, 2 ноября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Уральский федеральный округ получит 464,9 млн рублей из резервного фонда правительства России на покупку лекарств для лечения больных с COVID-19. Соответствующее распоряжение от 29 октября 2020 года №2805-р подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Свердловской области выделено 162,2 млн рублей, Челябинской — 130,4 млн, Тюменской — 57,8 млн, Курганской — 31,1 млн, Югре — 63 млн, Ямалу — 20,4 млн рублей.

Речь идёт о лекарственных средствах для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением медиков. Всего из резервного фонда на бесплатные препараты, которые будут выдаваться по рецепту лечащего врача, выделено 5,04 млрд рублей.

Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы закупки необходимых лекарств прошли оперативно.