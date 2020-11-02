Симферополь, 2 ноября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Для решения проблемы снабжения Крыма пресной водой украинская помощь не нужна, сообщил 2 ноября глава региона Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Аксёнов «Мы справимся своими силами».

По словам главы Крыма, Симферополь и не рассчитывал на Киев в смысле поставок воды. Напротив, есть понимание, что украинская сторона настроена «делать всё, чтобы навредить российскому Крыму» и России в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что если засуха в Крыму продолжится, то ограничения по воде в этом российском регионе сохранятся до начала зимы.