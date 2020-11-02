В Костромской области тела умерших «путешествуют» по 200 километров
Кострома, 2 ноября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области по причине «неудовлетворительного состояния здания и внутренних помещений» закрыт местный морг. В связи с этим тела усопших для патологоанатомического и судебно-медицинского исследования направляют за 100 километров в областной центр — Кострому. Местные жители возмущены происходящим, поскольку не могут похоронить умерших в положенные сроки в спокойной обстановке. О сложившейся ситуации корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Костромской областной думы Ольга Дробышева.
По информации начальника ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Ларисы Кондраниной, в здании необходимо заменить приточно-вытяжную вентиляцию, отремонтировать систему водоснабжения и водоотведения, электропроводку, сантехнику, потолки, привести в порядок стены и пол.
Жители Буя просят власти отремонтировать и вновь открыть морг. Соответствующее обращение направлено в адрес заместителя губернатора региона Ольги Ерёминой.
Первые шаги к решению проблемы уже сделаны — сейчас на средства областного бюджета проводится ремонт крыши морга. Чтобы завершить начатое, по примерным подсчётам специалистов, потребуется ещё около 3 миллионов рублей. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.