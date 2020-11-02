Красногорск, 2 ноября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. С 1 октября в Подмосковье было выявлено 5015 нарушений масочного режима. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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"С 1 октября уже прошло 1415 профилактических рейдов в 59 муниципалитетах Подмосковья. Проверки проводятся в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах и на автомобильных заправках», — отмечено в сообщении.

Надзорные мероприятия проводят сотрудники регионального Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администраций и общественниками. Со всеми нарушителями проводится разъяснительная работа. Также было выявлено 2338 случаев несоблюдения социальной дистанции.