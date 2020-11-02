Киев, 2 ноября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Основные политические игроки на Украине по результатам местных выборов убедились в бесперспективности проекта «Слуга народа», и они заинтересованы в полной перезагрузке Верховной рады. Такую точку зрения обозревателяАлександра Зубченко приводит Институт РУССТРАТ.

Александр Горбаруков На Украине

Он подчеркнул, что Конституционный суд страны готовится уже в ближайшие дни вынести решения по ряду резонансных вопросов, таких как признание неконституционным принятия законов о «тотальной украинизации», приватизации земли и создании высшего антикоррупционного суда. И любое принятое решение может привести к взрыву политической ситуации на Украине.

«Надо отметить, что идея «зарядить» Конституционный суд на принятие целой серии резонансных решений, играющих на руку всем основным политическим игрокам, кроме Зеленского, принадлежит Игорю Коломойскому. Она же блестяще им реализована аккурат накануне выборов в США.

В результате страна погрузилась в глубочайший конституционный кризис. Выход может быть только один: досрочные парламентские выборы. Основные политические игроки — «Оппозиционная платформа», «Батькивщина» Тимошенко и Петр Порошенко со своей «Евросолидарностью» — увидели после местных выборов абсолютную бесперспективность проекта «зеленых», — отметил Зубченко.

Обозреватель выделяет две цели включения в игру Конституционного суда — ускорение процесса перезагрузки Верховной рады и перевод выборов Рады в конституционную плоскость.

«То есть выбирать будут один лишь парламент, который станет главным органом власти в стране. Институт президентства будет ликвидирован. Парламентская форма правления устраивает на данном этапе всех игроков. Кроме Зеленского. Он же и станет главной жертвой грядущей конституционной реформы», — добавил Зубченко.