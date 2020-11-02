Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Петербург подвергнется масштабным ограничениям в связи с распространением коронавирусной инфекции, если горожане не начнут соблюдать правила эпидемической безопасности. Об этом заявил 2 ноября губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория Петропавловской крепости

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Он сообщил, что сегодня в Петербурге развернуто уже 7913 коек для больных COVID-19.

«Но помните о том, что средства защиты — самый простой путь избежать заражения вирусом. Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жёсткие ограничения. Мы должны научиться жить в новых условиях», — сказал Александр Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

По словам губернатора, в декабре будут введены в строй четыре стационара-трансформера. Благодаря этому 900 коек можно будет оперативно переводить в «красную зону» для лечения инфекционных больных и обратно. Таким образом, максимально в Петербурге удастся развернуть до 12 тыс. коек под лечение COVID-19.

«Борьбу с эпидемией коронавируса мы ведем так, чтобы бюджетные средства тратить эффективно», — добавил Беглов.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 63 195 случая заражения, рост заболеваемости идет с конца августа. От COVID-19 скончались 3873 человека. Выздоровели 39 436 человек.