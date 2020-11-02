Закон против С-400. Сенат США готовится «запретить» российские системы ПВО
Вашингтон, 2 ноября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Российские зенитно-ракетные системы ПВО С-400 получат юридическое противодействие в виде закона, который предложили демократические сенаторы США, сообщает 2 ноября Breaking Defense.
Сенаторы США намерены законодательно защитить свои «непобедимые» истребители пятого поколения F-35 от влияния российских систем ПВО.
В частности, сенаторы-демократы предлагают законопроект, запрещающий продажу ряда систем вооружений странам, закупающим иностранное оружие, несущее угрозу истребителям F-35 Lightning.
К такому иностранному вооружению сенаторы в первую очередь отнесли российские ЗРС С-400.
Кроме того, для стран Ближнего Востока предлагается ввести ещё одно дополнительное условие продажи американских истребителей — они должны будут предоставить Вашингтону планы использования этих боевых самолётов.