Вашингтон, 2 ноября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Российские зенитно-ракетные системы ПВО С-400 получат юридическое противодействие в виде закона, который предложили демократические сенаторы США, сообщает 2 ноября Breaking Defense.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Сенаторы США намерены законодательно защитить свои «непобедимые» истребители пятого поколения F-35 от влияния российских систем ПВО.

В частности, сенаторы-демократы предлагают законопроект, запрещающий продажу ряда систем вооружений странам, закупающим иностранное оружие, несущее угрозу истребителям F-35 Lightning.

К такому иностранному вооружению сенаторы в первую очередь отнесли российские ЗРС С-400.

Кроме того, для стран Ближнего Востока предлагается ввести ещё одно дополнительное условие продажи американских истребителей — они должны будут предоставить Вашингтону планы использования этих боевых самолётов.