Магас, 2 ноября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Ингушетия признана банкротом, управление финансами республики будет передано федеральному Минфину. Такое решение приняло правительтсво РФ на основании данных Счетной палаты о социально-экономических показателях региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Распоряжение о передаче управления финансами региона подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил главе республике Махмуду-Али Калиматову подписать соглашение с Минфином РФ о дальнейшем управлении финансами республики под руководством федерального ведомства.

Для этого глава Ингушетии обязан заключить с федеральным министром финансов Антоном Силуановым соглашение. Фактически финансовые власти Ингушетии должны будут отказаться от части полномочий в пользу Минфина РФ. Так, в частности, в Ингушетии будут ограничены кассовые выплаты по бюджетным расходам, приостановлены капитальные вложения в ряд проектов и привлечение новых займов для покрытия госдолга, который составил в настоящее время 3,33 млрд рублей, что превышает объем собственных доходов, поступивших в бюджет Ингушетии — 2,65 млрд рублей. При этом уровень госдолга вырос на 64% — республика оказалась на втором месте в России по наибольшим темпам роста государственного долга после Санкт-Петербурга.

Между тем новый глава региона Махмуд-Али Калиматов еще в августе 2019 года предупреждал о том, что рост госдолга требует незамедлительного вмешательства органов власти, иначе Ингушетию ждет коллапс в ключевых сферах экономики.

Напомним, в бюджете республики на 2020 год доходы составляли 26,903 млрд рублей, общий объем расходов бюджета — 26, 970 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета — 66,9 млн рублей.

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