Домодедово, Московская область, 2 ноября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. На улице Макаренко в подмосковном Домодедово построят новую школу на 550 мест. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта», — отмечено в информации.

Закончить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.